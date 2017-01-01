Происшествия

Весенние каникулы – отличная пора: погода уже теплая, уроки делать не надо, родители на работе и с поручениями не докучают… Но то, что хорошо для школьников, ведет к беспокойству пап и мам. Дело даже не в том, чем занять ребенка: как сделать, чтобы он был в безопасности – и на улице, и в интернете, без которого современные дети не обходятся и дня? Оказывается, контролировать подрастающее поколение можно довольно простыми способами, даже находясь в это время далеко от дома.