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У погибшего в Чечне бойца Росгвардии Анатолия Ермолаева в Саранске остались жена и маленькая дочка
В Темникове ликвидировали «бочку замедленного действия»
Александр Тараканов: «Для победы на Кубке мира готовы были лечь костьми»
Служба такси «ВЕЗЁТ» набирает водителей!

Фоторепортажи

День работника культуры (Ольга КИРЕЕВА) День работника культуры (Ольга КИРЕЕВА) 17 Пернатые вестники весны Пернатые вестники весны 5 В Мордовии стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ (Ольга КИРЕЕВА) В Мордовии стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ (Ольга КИРЕЕВА) 9 Финал городского конкурса "Учитель года-2017" (Ольга КИРЕЕВА) Финал городского конкурса "Учитель года-2017" (Ольга КИРЕЕВА) 7

Видеосюжеты

Весенний Саранск Весенний Саранск В Саранске разыскивают подозреваемых в совершении акта вандализма В Саранске разыскивают подозреваемых в совершении акта вандализма Момент задержания убийцы менеджера мемориальной компании в Саранске Момент задержания убийцы менеджера мемориальной компании в Саранске Гимн болельщиков ЧМ-2018 Гимн болельщиков ЧМ-2018

Происшествия

У погибшего в Чечне бойца Росгвардии Анатолия Ермолаева в Саранске остались жена и маленькая дочка
В Мордовии экс-главу сельского поселения осудили за мошенничество

В Мордовии экс-главу сельского поселения осудили за мошенничество

Общество

Глава РМ: «Отдел Росгвардии в Мордовии укомплектован профессиональными сотрудниками»

Глава РМ: «Отдел Росгвардии в Мордовии укомплектован профессиональными сотрудниками»

Василий Пискарев выразил соболезнования семьям погибших бойцов Росгвардии в Чечне

В «Школе молодого депутата» в Мордовии прошли обучение 80 студентов

Мордовский университет присоединится к акции «Час Земли»

Политика

Решение о двукратном повышении тарифа системы «Платон» отменено

Решение о двукратном повышении тарифа системы «Платон» отменено

Глава Мордовии высоко оценил реализацию майских Указов Президента в республике

Глава Мордовии Владимир Волков отметил своевременность принятия и эффективность майских Указов Президента, говоря с главами районов и представителями органов власти о результатах реализации в республике социальных и экономических программ развития при поддержке федерального бюджета.

Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам

Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам

Предпринимательская платформа «Единой России» запускает мониторинг внедрения онлайн-касс

«Единая Россия» в рамках Предпринимательской платформы запускает региональный мониторинг, направленный на выявление проблем, связанных с внедрением новой контрольно-кассовой техники, и в середине апреля представит его результаты.

Спорт

Руководитель ФК «Мордовия» Алексей Порфененко стал директором стадиона «Мордовия-Арена»

Руководитель ФК «Мордовия» Алексей Порфененко стал директором стадиона «Мордовия-Арена»

Александр Тараканов: «Для победы на Кубке мира готовы были лечь костьми»

Пауэрлифтер из Мордовии стал бронзовым призером чемпионата Европы

Что будет с футболом в Темникове и Теньгушеве?

Культура

Глава Мордовии поздравил работников культуры с профессиональным праздником
О премьере «Ревизора»

О премьере «Ревизора»

Городской ансамбль скрипачей преподнесёт саранской публике «Музыку стихий»

﻿В этом году городской ансамбль скрипачей отмечает 45-летие своей творческой деятельности. На протяжении без малого полувека руководит коллективом его основатель, заслуженный деятель искусств Мордовии Лев Воронин.

Экономика

В Саранске закрыто «ртутное» производство

В Саранске закрыто «ртутное» производство

С начала года рост промышленного производства Мордовии составил 117%

Результаты работы за первые два месяца текущего года обсудил с главами районов республики и представителей органов власти Глава Мордовии Владимир Волков. ﻿По его словам, положительная динамика прошлого года в основных отраслях экономики и социальной сферы сохраняется практически по всем направлениям.

Мордовия всерьез заинтересовалась рыбоводством

Мордовия всерьез заинтересовалась рыбоводством

В Мордовии продолжает расти производство молока

С начала текущего года вновь демонстрирует рост производства продукции молочная отрасль Мордовии

Наука и образование

Студенты пединститута будут активно работать со школьниками

Студенты пединститута будут активно работать со школьниками

Юные «Кулибины» Мордовии соберутся на юбилейной смене инновационного лагеря

Первый ЕГЭ в Мордовии прошел без школьников

В Мордовии разработали биопрепарат, ускоряющий рост растений

Новости компаний

В Сбербанке снижены ставки по потребительским кредитам

В Сбербанке снижены ставки по потребительским кредитам

Одни, но под присмотром: как обезопасить детей во время каникул

Весенние каникулы – отличная пора: погода уже теплая, уроки делать не надо, родители на работе и с поручениями не докучают… Но то, что хорошо для школьников, ведет к беспокойству пап и мам. Дело даже не в том, чем занять ребенка: как сделать, чтобы он был в безопасности – и на улице, и в интернете, без которого современные дети не обходятся и дня? Оказывается, контролировать подрастающее поколение можно довольно простыми способами, даже находясь в это время далеко от дома.

Совершайте переводы с карты на карту любых Российских банков на официальном сайте КС Банка

Совершайте переводы с карты на карту любых Российских банков на официальном сайте КС Банка

Tele2 установит другие правила на фестивале сноубордистов

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал партнером масштабного спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля. Абоненты Tele2 получат привилегии при покупке пакета участника, а победители специального конкурса оператора поедут на New Star Camp бесплатно.