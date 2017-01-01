Происшествия

Глава Мордовии Владимир Волков отметил своевременность принятия и эффективность майских Указов Президента, говоря с главами районов и представителями органов власти о результатах реализации в республике социальных и экономических программ развития при поддержке федерального бюджета.
«Единая Россия» в рамках Предпринимательской платформы запускает региональный мониторинг, направленный на выявление проблем, связанных с внедрением новой контрольно-кассовой техники, и в середине апреля представит его результаты.
В этом году городской ансамбль скрипачей отмечает 45-летие своей творческой деятельности. На протяжении без малого полувека руководит коллективом его основатель, заслуженный деятель искусств Мордовии Лев Воронин.
Результаты работы за первые два месяца текущего года обсудил с главами районов республики и представителей органов власти Глава Мордовии Владимир Волков. По его словам, положительная динамика прошлого года в основных отраслях экономики и социальной сферы сохраняется практически по всем направлениям.
С начала текущего года вновь демонстрирует рост производства продукции молочная отрасль Мордовии
Весенние каникулы – отличная пора: погода уже теплая, уроки делать не надо, родители на работе и с поручениями не докучают… Но то, что хорошо для школьников, ведет к беспокойству пап и мам. Дело даже не в том, чем занять ребенка: как сделать, чтобы он был в безопасности – и на улице, и в интернете, без которого современные дети не обходятся и дня? Оказывается, контролировать подрастающее поколение можно довольно простыми способами, даже находясь в это время далеко от дома.
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал партнером масштабного спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля. Абоненты Tele2 получат привилегии при покупке пакета участника, а победители специального конкурса оператора поедут на New Star Camp бесплатно.